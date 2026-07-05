Şile'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere kısıtlama getirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen tahminler doğrultusunda harekete geçen Şile Kaymakamlığı, ilçede etkili olan şiddetli rüzgar, yüksek dalga boyu ve akıntı riskine karşı acil tedbir kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda ilçedeki iki merkez plaj haricinde denize girmek geçici olarak yasaklandı.

Kaymakamlık tarafından alınan karar, 05 Temmuz 2026 Pazar günü saat 11.00 itibariyle yürürlüğe girdi. Alınan önlemlerden haberdar olmadan hafta sonu tatili için ilçeye gelen çok sayıda vatandaş, sahillerde uygulanan kısıtlamayla karşılaştı.

İKİ PLAJDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Girişlerin serbest bırakıldığı Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı, yasaktan muaf tutulan tek bölgeler oldu. Diğer sahillerin kapatılması nedeniyle ilçeye gelen tatilciler yalnızca bu iki plajı kullanabildi. Bu durum, açık olan plajlarda insan yoğunluğunun normal günlere oranla ciddi şekilde artmasına yol açtı.

KAYMAKAMLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

Şile Kaymakamlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilçemiz sahillerindeki dalga boyu yüksekliği nedeni ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 05 Temmuz 2026 Pazar günü saat 11.00'dan gün bitimine kadar, Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı hariç olmak üzere ilçemiz mülki sınırlarında denize girişler yasaklanmıştır."

Yetkililer, gün bitimine kadar sürecek olan yasak kapsamında vatandaşların can güvenliği için kurallara uymaları ve kapalı olan sahil şeritlerinden uzak durmaları gerektiği uyarısında bulundu.