ŞİLE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ŞİLE

İCRA DAİRESİ

2025/148 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/148 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, BUCAKLI Mahalle/Köy, KÖYYERİ Mevkii, 3900 Ada, 132 Parsel, Kıymet takdiri yapılan:Bucaklı Mahallesi,3900 ada,132 parsel heyette ki kad. Fen bilirkişi tarafından yanında getirilen pafta örneği ve elektronik alet ile zemin üzerinde sınırları doğru olarak tespiti yapılmıştır.Mahallinde yapılankadastral aplikasyonda:Parsel üzerinde,sınırları boyunca yüksek kafes tel çit ile çevrili ve güney yönden bahçe demirkapısı vardır.Kapı kilitlidir.Parsel üzerinde güney yönde,ayrık nizamda zemin+1.katı vardır.Bina içinegirilememiştir.Ancak dışarıdan fiziki gözlem ve inceleme yapılarak ,kaba inşai işlerinin bitmiş durumda olup ince inşai işlerinin devam ettiği gözlemlenmiştir. Parsel sınırı çite,girişte kapıya asılan resmi yazı incelemesinde: Şile Belediyesi tarafından düzenlenmiş(Yapı Tatil Tutanağı) bulunmaktadır.Resmi bilgileri,taşınmaz bilgileri ve ilgili imzalar görüldü.Belgede: Şile İlçesi,Bucaklı Mahallesi,3900 ada,132 parsel sayılıtaşınmaz üzerinde 3194Sayılı İmar Kanununun 32.maddesi uyarınca, 23/05/2025 tarihinde (keşif tarihinden 6 gün önceki tarihtir) RUHSATSIZ VE KAÇAK inşaa edilmekte olan inşaat mühürlenerekyapı tatil edilmiştir. 3194 S.İmar Kanununun 32. Maddesinde: Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar:

?Madde 32 ? Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıyabaşlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veyaherhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshasıda muhtara bırakılır.?Denilmiştir. Borçluya ait taşınmaz üzerinde halihazırda 1 adet ruhsatsız ve kaçak inşaa edilmekte olan yapı vardır.Yapi dışarıdan yapılan ölçümde: (Kapalı alanı:11,50M*8,65M) ve (teras alanı:2.50*8.65M) olmak üzere bürüt toplam alanı: 121,10m² ölçümlendi.Görüldüğü gibi 123 nolu parselde kaçak konumda ki inşaat içininşaat ruhsatı alınabilmesi için ,parselin minimum yüzölçümünün:3.000m² olması gereklidir.Tapu alanı ise: 531,74m² olması sebebi ile kaçak inşaatın İnşaatruhsatına bağlanması mümkün bulunmamaktadır.Yapılan kaçak yapı mimari özelliklerine gore 2 katlı mesken/konutmimarisi özelliklerinde olduğu,konut ruhsatına bağlanması içinde minimum parsel alanı:5.000m² olaraksınırlandırılmıştır.Bu sebep ile 132 nolu parseldeki kaçak inşaatın plan notlarına gore hem günübirlik hemde Konutamaçlı ruhsata bağlanması yasal olarak mümkün bulunmamaktadır.Ayrıca mevcut inşaatın yapı yan bahçe çekmemesafeleri de çekme mesafelerine uygun ölçülerdeuygulanmaktadır. ANCAK mevcutta kaçak ve ruhsatsız durumdaki inşaatın halihazır durumu,2. Sınıf inşai malzeme ve işçilikdeğerleri ile güncel inşaat maliyet değerlerine gore fiziki olarak yapılan incelemeye gore yapılan yaklaşıkhesaplamalarda inşaat maliyet değerinin: Yapı inşaat maliyet değeri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 31/01/2025 tarih ve 32799 sayılı Resmi Gazate?de yayınlanan: mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2025 yılı yapı yaklaşık birimmaliyetleri hakkında tebliğ verilerine uygunincelenen yapı temelinin dubleks mesken/villa özelliklerindedir. (Yapı:12.Konutlar?)18.200TL/m² olarakbelirtilen resmi maliyet hesaplarının keşif tarihine resmi güncellenmesi ile: 19.460TL/m² (yaklaşık) değerigüncellenerekkaçak yapının yaklaşık inşaat maliyet hesabı yapılmıştır. Ayrıntılı Açıklama Satışilanı ekindeki Bilirkişi Raporunda bulunmaktadır.Taşınmaz üzerinde Kaçak inşaat yapısı vardır.Taşınmaz tam hisselidir.

Adresi : Bucaklı Mahallesi 3900 Ada 132 Parsel Köyyeri Mevkii İstanbul Şile Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 531,74 m2 -

İmar Durumu: İnşaat tarzı 24/01/2019 tastik tarihli Şile İlçesi,Bucaklı Mahallesi,1/1000 ölçrkli uygulama imar planında: "TT-2" rumuzlu:"TURİZM TESİS ALANI"da kalmaktadır.

Kıymeti : 4.267.247,60 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Tapu Kaydındak gibidir..

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 14:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 14:01

25/03/2026 Not:tebliğ edilmeyenlere tebliğ hükmündedir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02433925