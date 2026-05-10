ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ŞİLE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/38 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul, Şile, 3657 Ada,10 parsel (eski 943 parsel) 1.085,48.m2 tarla,Kuzeyi:919 parsel ile,Doğusu: Yol (Hakimiyet Caddesi) ile,Güneyi:706-920 ve 921 parseller ile, Batısı:Yol(Namık Kemal Caddesi) ile çevrilidir. Kadastral yola cephesi vardır.:”Tarla” olarak belirtilmiş olup 2 katlı, toplam 4 ayrı daire olarak iskanedilen yapı bulunmaktadır. Cins değişikliği vapılmamıstır. , imar planlarında da konut alanlarında ve kısmen yolda kalmaktadır. imar uygulamasına uygun parseldir. Kamu terklerinin yapılması halinde imar uygulaması yapılmasında sakıncalı durumu yoktur. ağaçlar:(Yenidünya19 yaşlı,değeri:7 50TL) (Karayemiş,30/32 yaşlı, değeri: 750TL), (Şeftali,22/24 yaşlı,Değeri:750TL), (Defne,22/24 yaşlı, değeri:400TL), (Çam, 15/18 yaşlı, değleri:750TL), (Servi, 15/17 yaşlı, Değeri 500TL) (Gül,7 ocak, değeri:700TL)Toplam ağaç değeri:4.600,00TL. Dir.7/3-1:943 parselde ki ev değeri : Ayrık nizamda, 2 katlı,2. Sınıf Betonarme karkas yapım özelliklerindedir Yaklaşık 26 yaşındadır.Dış kapı 10 olup toplamda“10/10A/ 10B/10C” dış kapı numaratajlı 4 ayrı dairesi vardır. Tamamı bitmiş,tefrişli ve mesken olarak iskan edilmektedirler.Tapuda kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmamıştır. Bina zemin Katta:140m2,1.katta 180m2 olup bürüt inşaat alanı toplam:320m2dir. parselde ki müştemilat değeri: Tek katlı 3. Sınıf yığma karkas 25 yaşında, zeminde: 14m*3m 5 42m2'dir.Depo/Kömürlük olarak kullanılmaktadır.

Yüzölçümü : 1.085,48 m2

İmar Durumu : 17/12/2018 tasdik tarihli,Göçe mahallesi,1/1000 ölçekli uygulama imar planında; 932 nolu parsel: Kısmen İmar yolunda,Kısmen de E—0.35 yapılaşma yoğunluğunda,2 kat, “KONUT ALANINDA” kalmaktadır.

Kıymeti : 16.323.100,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:46

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul Şile,i Göçe mah 3662 Ada 5 parsel(eski 932 parsel ) 225,01 m2 samanlık ve bahçe vasıflı taşınmaz satılacaktır, Kuzeyı:933 parsel ile,Doğusu:Yol (Hakimiyet Caddesi) ile, Güneyi:931 parsel ve yol(Koltu Sokak) ile,Batısı: Yol(Eski Camii Sokak) ile çevrilidir.Kadastral yola cephesi vardır.parsel üzerinde tapuda belirtilen “Samanlık”; Yerinde yapılan incelemede yerinde olmadığı,geçmiş dönemlerde yıkılmış ve kaldırılmış olduğu,imar planlarında da konut alanlarında ve kısmen yolda Kalmaktadır.parselin büyük bölümü imar yolu ile gösterilen alanda kalmaktadır.Kalan alanda ise konut imarlı alanda kalmakta olup,çekme mesafeleri açısından müstakilen imar uygulaması ve inşaat izninin bulunmadığı tespit edilmiştir.Parselin kamu terkleri yapıldıktan sonra kalan kısmı komşu parseller ile (3194 S.İmar Kanununa göre tevhid zorunluluğu,yada Belediyesi tarafından bölgede 18.madde uygulaması yapılması halinde imar uygulaması yapılabilir olduğu,bu durumu ile .değerlemede parsel m2 birim değer tespitinde diğer konut alanlarında kalan parsellerden daha düşük değerde fiyatlandırılması durumu bulunmaktadır.Pazarlanan konut imarlı,yada inşaat izni yapılabilecek parsellerin güncel Pazar Değerleri ile karşılaştırıldığında parsel müstakilen yapılaşmaya uygun alanı kalmamaktadır. ağaçlar:(İncir,S0O yaşlı,değeri:500TL),(Erik,3 adet,10/15 yaşlı, değeri: 900TL), (Erik,5 yaşlı, değeri:150TL),(Erik,25 yaşlı,değeri:450TL),(Şeftali,15 yaşşlı,değeri:450TL), (Vişne,7 yaşlı, değeri: 200TL), (Gül 4 ocak,değeri:500TL)—Toplam ağaç değeri:3.150,00TL. dir.

Yüzölçümü : 225,01 m2

İmar Durumu :17/12/2018 tasdik tarihli,Göçe Mahallesi,1/1000 ölçekli uygulama imar planında; 932 nolu parsel: Kısmen İmar Yolunda, Kısmen de E—0.35 yapılaşma yoğunluğunda,2 kat, “KONUT ALANINDA” kalmaktadır.

Kıymeti : 903.190,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:50

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul, Şile, Göçe mah, 3661 ada, 5parsel (eski927 parsel) 360,34 m2 Ev ve bahçe vasıflı taşınmaz satılacaktır, Kuzeyi:2 ve 3 no parseller ile,Doğusu:3 ve 6 nolu parseller ve yol (Ekber Sokak) ile,Güneyi: Yol(Eski Camii Sokak) ile,Batısı:! nolu parsel ile çevrilidir.Kadastral yola cephesi vardır. 927 nolu parsel üzerinde tapuda belirtilen “Ev "; yapılan incelemede yerinde olmadığı, geçmiş dönemlerde yıkılmış ve kaldırılmış olduğu, imar planlarında da konut alanlarında ve kısmen yolda kalmaktadır. konut imarlı alanda kalmaktadır. Kadastral yolu olup imar uygulaması yapılabilir durumdadır.Tapudaki vasfında ev olarak belirtilmiş olup kamu terkleri ile birlikte parselde cins değişikliği yapılacaktır.parselde ki ağaç: (Şeftali, 15 yaşlı,değeri 500TL)' dir.Parselde ki ev değeri: Tapu vasfındaki “ev”yerinde bulunmadığından değerlendirilmedi. Tapu vasfındaki “samanlık” yerinde bulunmadığından değerlendirilmedi.

Yüzölçümü : 360,34 m2

İmar Durumu : Rapor ekindedir: uygulama imar planında; 927 nolu parsel: Kısmen İmar Yolunda, Kısmen de E-0.35 yapılaşma yoğunluğunda,2 kat, “KONUT ALANINDA” kalmaktadır.

Kıymeti : 2.703.050,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 13:46

24/04/2026 İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02465509