ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ŞİLE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/48 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/48 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Şile İlçesi Teke Mah 2071 Ada 9 Parsel Sayılı Tarla

Killi, kumlu, tınlı, 9610 eğimli, yarı geçirgen, yerleşime yakın olan arazidir. Halihazırda üzeri boş

vaziyettedir. Arigfoğlu Şehit Ahmet Sokağa cepheli, dörtgen geometrik şekilli olan taşınmazın kadastral

olarak yolu bulunmamakta olup imar yolu bulunmaktadır. Parsel Şile-Ağva Yolu Aktepe Caddesine 680 m

Ağva Plajına 18.250 m, Şile Kaymakamlığına 12.650 m mesafededir. bulunduğu yerde 1/1000 ölçekli

uygulama imar planları bulunmaktadır. Bulunduğu bölgede alt yapı hizmetleri, kanalizasyon, içme suyu,

imar yolu, çevre temizlik hizmeti. elektrik gibi hizmetler bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 951,60 m2

İmar Durumu : Şile Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08/07/2020 ve 79239824 754-E.2186/5481 sayılı imar durumu yazılarında dava konusu taşınmazların imar durumu için; "Teke Mahallesi664 (2071/9) ) parsel sayılı taşınmaz 17.01.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Teke Mahallesi Uvsulama İmar Planında:664 (2071/9) parsel kısmen imar yolunda, kısmen de E-0,25 yapılaşma yoğunluğunda iki kat turizm tesis alanında kalmakta ve orman ile itilaflı alanda Kalmaktadır. denilmektedir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:55

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul, Şile İlçe, TEKE Mahalle, Andıra yeri Mevkii, 2072 Ada, 32 Parsel, Killi, kumlu, tınlı, %5 eğimli, yarı geçirgen, yerleşime yakın olan arazıdır. Halihazırda üzeri boş vaziyettedir. Haliloğlu Şehit Mustafa Sokağa cepheli, belirsiz geometrik şekilli olan taşınmazın kadastral yolu bulunmamakta olup imar yolu bulunmaktadır. Parsel Şile-Ağva Yolu Aktepe Caddesine 530 m. Ağva Plajına 18.100 m. Şile Kaymakamlığına 12.500 m mesafededir.

Adresi: İstanbul İli, Şile İlçesi Teke Mahallesi 2072 Ada, 32 Parsel 5.956,46M2 TarlaŞile /

Yüzölçümü: 5.956,46 m2

İmar Durumu: Şile Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08/07/2020 ve 79239824- 754-E.2186/5481 sayılı imar durumu yazılarında dava konusu taşınmazların imar durumu için; 17.01.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Teke Mahallesi Uygulama İmar Planında;670 (2072/32) parsel kısmen imar yolunda, kısmen de E=0,25 yapılaşma yoğunluğunda iki kat turizm tesis alanında kalmaktadır" denilmektedir.

Kıymeti: 23.000.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:55

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:55

Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 11:55

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, TEKE Mahalle/Köy, Pınaraltı Mevkii, 2072 Ada, 35 Parsel, Killi, kumlu, tınlı, %8 eğimli, yarı geçirgen, yerleşime yakın olan arazıdır. Halihazırda üzeri boş vaziyettedir.

Haliloğlu Şehit Mustafa Sokağa yakın, belirsiz geometrik şekilli olan taşınmazın kadastral ve imar yolu

bulunmamaktadır. Parsel Şile-Ağva Yolu Aktepe Caddesine 500 m, Ağva Plajına 17.950 m,

Şile Kaymakamlığına 12.600 m mesafededir.

Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Teke Mah 2072 Ada, 35 Parsel 4039,37 M2 Tarla

Yüzölçümü : 4.039,37 m2

İmar Durumu : Şile Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08/07/2020 ve 79239824- 754- E.2186/5481 sayılı imar durumu yazılarında dava konusu taşınmazların imar durumu için; 17.01.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Teke Mahallesi Uygulama İmar Planında; 729 (2072/35) parsel E-0,25 yapılaşma yoğunluğunda iki kat turizm tesis alanında kalmaktadır. Ancak yapılan incelemelerde parselin ufak bir kısmı konut alanında kalmakta olup E:0,15'dir. İlgili yazıda Sehven eksik yazıldığı düşünülmektedir.

Kıymeti: 13.500.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 13:35

11/05/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

