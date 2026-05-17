ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ŞİLE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/51 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/51 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahalle/Köy, 3155 Ada, 4 Parsel, İstanbul ili, Şile ilçesi, Akçakese Mahallesi, 3155 ada 4 parsel Anayola cepheli, etrafı 0,5 m yüksekliğinde beton duvarla çevrili, üzerinde 60 yaşında, kargir strüktür, sıvalı, 2 katlı, alt katı antre, duvarları fayansla kaplı eski tip tezgah ve dolapları olan mutfak, klozet ve duşakabinli banyo ve 2 adet oda, dıştan girişi olan odunluk, üst katta ise 3 adet odası olan, elektriği, suyu, doğalgazı bağlı, soba ile ısınılan 67 kapı nolu ev ve girişinde 3 m* 5 m boyutlarında kamelya olan bahçe vasıflı taşınmazdır. Dava konusu taşınmazın zemin üstü 1.normal katının tavanında ve duvarlarında su kaynaklı boya hasarları tespit edilmiştir. İşbu yapının çatısının geçmiş dönemde hasar aldığı ve su sızdırdığı, keşif tarihi itibari ile işbu hasarın giderildiği kanaatine varılmıştır. Yapının zemin kat brüt alanı 77,12 m2, 1. Normal kat brüt alanı 85,23 m2, toplam brüt alanı 162,35 m² olarak, yapının yıpranma oranı %60 olarak tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmazın bahçe alanında 1 adet Malta eriği ağacı, 1 adet Nar Ağacı ve 1 adet Armut ağacı bulunmaktadır. İşbu ağaçların yaşlarının 30 yıl civarında olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3155 Ada 4 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 166,74 m2

İmar Durumu : Akçakese Mahallesi, 3155 ada 4 parsel, 22.01.2018 tt.li 1/1000 Ölçekli Akçakese Mahallesi Uygulama İmar Planı Sınırları dahilinde; Koruma Alanı içerisinde büyük, bir kısmı E=0.35 Yençok=2 kat yapılaşma koşullarıyla Yerleşik Konut Alanı, kısmen Tescilli Bina ve Tescilli Parsel, kısmen 12 m enkesitli 2.Derece Taşıt Yolu lejantında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.664.220,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 13:45

14/05/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

