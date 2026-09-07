Novorossiysk açıklarında saldırıya uğradıktan sonra mürettebatı cankurtaran botlarıyla gemiyi terk eden ve haftalarca kontrolsüz şekilde sürüklenen Rusya bayraklı OMSKİY-107 gemisi, Şile Alacalı Sahili'ne kadar sürüklendi.

Sahilin karşısında bir hayalet gibi beliren, pas içindeki terk edilmiş gemi maceracı bir içerik üreticisi için bir maceraya dönüştü.

Arkadaşıyla birlikte Şile açıklarına sürüklenen gemiye yüzerek yaklaşan, daha sonra da 108 metre uzunluğundaki gemiye çıkan Mustafa Kurt, paramparça olmuş gemiden geriye kalanları görüntüledi.

Geminin içindeki ağır hasar ilk kez kameraya yansıdı.Mustafa Kurt ve İbrahim Koyuncu, o anları kaydettikten sonra sosyal medyada paylaştı.

Daha önce yalnızca dışarıdan ve havadan çekilen görüntülerle gündeme gelen gemide yaklaşık 15 dakika kalan içerik üreticileri, yanmış kaptan köşkü, parçalanmış kumanda paneli, kırık camlar ve yüksek ısı nedeniyle zarar görmüş metal aksamla karşılaştı.

Geminin içindeki manzarayı anlatan Mustafa Kurt, "İçerisi gerçekten çok korkunçtu. Her yer yanmış ve parçalanmıştı" diye konuştu.

Bombalanmış güvertede, paslı küpeştelerde adım adım yürüyen Kurt ve İbrahim geminin yanmış iskeletini kaydetti. Gemininin neredeyse bir aydır sürüklendiği biliniyor.

Geminin kaptan köşkü ve yaşam alanlarında yangının etkilerinin açıkça görüldüğünü belirten Kurt, saldırıda kullanılan mühimmat veya insansız hava aracı parçaları olabileceğini belirtti ve gemide hala barut kokusu bulunduğunu söyledi.

Yanmış gemide büyük bir dikkatle ilerleyen ikili, yaralanmamak için dikkatle yürümek zorunda kaldı.

Görüntülerde geminin üst yapısında ve hasar alan bölümünde büyük bir açıklık oluştuğu, diğer bölümlerinin ise görece daha sağlam kaldığı dikkat çekti.

Geminin kıyıdan göründüğünden çok daha uzakta olduğunu dile getirerek yaşadıkları sürecin tehlikesine vurgu yapan Kurt, dönüş yolunda denizde rip akıntısına yakalandıklarını ve kıyıya ulaşmakta zorlandıklarını aktardı.

Yaklaşık 10 yıldır rooftop alanında spor yaptığını ve tecrübeli olduğunu belirten Kurt, "Ben tecrübeli olmama rağmen zorlandım. Sakın kimse bunu denemesin" diyerek uyarıda bulundu.