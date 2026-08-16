Şile Macera Parkı sahilinde denize giren 5 kişi bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan müdahaleler sonucu 4 kişi denizden kurtarıldı. Ancak açığa doğru sürüklenen A.M. (54) gözden kayboldu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri botla denizde arama çalışması başlattı.
İtfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, Şile Karakiraz mevkii ve çevresinde aramalar yoğunlaştırıldı.
A.M.'nin yakınlarının sahilde bekleyişi sürüyor. Ekiplerin kayıp kişiyi bulmak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.