Yerel saatle gerçekleşen depremin, yerin yaklaşık 76,6 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Sarsıntı, bölgedeki bazı şehirlerde hissedilirken, paniğe neden oldu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı. İlk belirlemelere göre, olayda can ya da mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölge halkına tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Şili, dünyanın en aktif deprem bölgelerinden biri olan ve "Pasifik Ateş Çemberi" olarak bilinen Pasifik Deprem Kuşağı üzerinde yer alıyor. Bu nedenle ülkede sık sık yüksek şiddetli depremler yaşanıyor.