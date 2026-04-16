SİLİFKE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

T.C. SİLİFKE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/318 Esas

Konu : İLAN HK

Davacı İSA GÖK tarafından açılan gaiplik davası nedeniyle;Hakkında gaiplik kararı verilmesi talep edilen 15194340276 tc kimlik nolu, Ali ve Ayşe'den olma, 20/12/1951 Gülnar doğumlu "AYŞE GÖK" hakkında kendisinin sağ olup olmadığı ve nerede olduğuna dair bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 AY içinde mahkememize (Silifke 1 Sulh Hukuk Mahkemesi - 0 (324) 713 08 90) haber ve bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 23.02.2026

