SİLİFKE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN
T.C. SİLİFKE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
 
ESAS NO : 2024/47 Esas

DAVALI : 1-ALİ FUAT KANTAROĞLU -TCKN- 214******82 -Mehmet Kerim ve Hacira oğlu1965 dogumlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan El Atmanın Önlenmesi davası karara çıkmış olup; Mahkememizce tarafınıza gerekçeli karar tebligata çıkarılmış olup, tarafınıza tebligat yapılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.Mahkememizin 2024/47 E. ve 2024/303 K. sayılı gerekçeli kararı tarafınıza tebliğ olunur.Gazi Mah. 3. Sok. No:22 Kat:2 , Silifke Adliyesi Ek Bina 33940 Silifke/Mersin

 

#ilangovtr Basın no ILN02444371