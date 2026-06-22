Mersin Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Silifke Belediyesi’nde görev yapan bazı kamu görevlileri ile bu kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada belediye bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan temin işlemleri ile festival, organizasyon, reklam, matbaa, araç kiralama, yiyecek, içecek, gıda ve zirai malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları yer aldı. Ayrıca, imar işlemlerinde vatandaşlardan haksız menfaat talep edildiği ve bazı para hareketlerinin belediye faaliyetleri ile bağlantılı yapılar üzerinden gerçekleştirildiği öne sürüldü.

19 Haziran’da düzenlenen operasyonda, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da aralarında bulunduğu, belediye yöneticileri, personeli ve belediye ile iş ilişkisi bulunan bazı şirket yetkililerinden oluşan 19 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi.