Silifke Belediye Meclisi, tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un yerine başkan vekili seçmek üzere belediye binasındaki Meclis Salonu'nda toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemin başkan vekili belirlendi.

ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

Yapılan oylamada CHP Grubu meclis üyesi Oğuzhan Kökten'i, Cumhur İttifakı Grubu ise MHP'li meclis üyesi Mehmet Özel'i aday gösterdi. Toplam 29 meclis üyesinin oy kullandığı seçimin ilk iki turunda CHP'li Kökten 19, MHP'li Özel ise 10 oy aldı. Seçimin üçüncü turunda ise Kökten 18, Özel 10 oy alırken, bir oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçla çoğunluğu sağlayan Oğuzhan Kökten, Silifke Belediye Başkan Vekili seçildi. Seçim sonrası açıklama yapan Kökten, meclis üyelerine teşekkür ederek görevinin bilincinde olduğunu ve sonucun Silifke'ye hayırlı olmasını diledi.

BAŞKAN TURGUT GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Seçimin yapılmasına gerekçe olan süreç, önceki belediye başkanına yönelik adli soruşturmayla başlamıştı. Silifke Belediyesi Başkanı Mustafa Turgut, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlamalarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında 22 Haziran'da tutuklanmıştı. Turgut, bu gelişmenin ardından 23 Haziran'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.