SİLİVRİ 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. SİLİVRİ 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/62 Esas

DAVACI : YILDIZ YILMAZ ÇAYAN-34453070556 - Selimpaşa Mah. İzzet Gürçay Cad. No: 31İç Kapı No: 2 Silivri/ İSTANBUL

VEKİLİ : Av. Didem ARSLAN

DAVALI : ERDİNÇ ÇAYAN-47467692522 - SelimpaşaMahallesiİzzet Gürçay Caddesi No: 31 Kat 2 D.2 Silivri/ İSTANBUL

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ : 28/01/2026

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen "SelimpaşaMahallesiİzzet Gürçay Caddesi No: 31 Kat 2 D.2 Silivri / İSTANBUL" adresi itibariyle duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından,

Davacı Yıldız Yılmaz Çayan tarafından, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, aylık 30.000 TL tedbir nafakası, boşanma sonrası 3 yıl süreyle aylık 30.000 TL yoksulluk nafakası, 3 adet bilezik mehir alacağının tahsili, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine hükmedilmesi talebini içerir dava dilekçesi ile 17/09/2026 günü saat 10.05'e atılı olan ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine,

HMK md. 30 uyarınca Hâkim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlü olduğundan, usul ekonomisi gereğince ön inceleme duruşma günü ile dava dilekçesinin tebliğinin aynı ilan ile yapılmasına karar verilmiş olup;

HMK md 122 uyarınca, dava dilekçesinin ( Tebligat Kanunu 31.maddesi uyarınca ilanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağından) tebliğ edilmiş sayılan tarihten itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128. md uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ,

HMK m 139 uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ( Tebligat Kanunu 31.maddesi uyarınca ilanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağından) tebliğ edilmiş sayılan tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız gerekli açıklamayı yapmanız aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususları ilan olunur.01/04/2026

