SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/80 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi

ADA NO : 4309

PARSEL NO : 1 parsel (ifrazen 13 parsel)

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYÇA KARACA

2- AYŞE ARPACIK

3- BAVER ORUÇ

4- BETÜL ÖZKAYA

5- BÜNYAMİN ARPACIK

6- CEMİLE AKIN

7- CEYDA GÜLER

8- ERCAN SERÇE

9- FATİH ORAN

10- HÜSEYİN DÖNGEL

11- İBRAHİM HALİL KAYMAK

12- LEVENT DURAN

13- MELİKE YÜCEL

14- MERVE POLAT

15- MURAT AKFINDIK

16- NESLİHAN SOYUPEK

17- OZAN USLU

18- ÖMER YAĞMUR

19- ÖZNUR ARPACIK

20- RUKİYA BOZTAŞ

21- SALİM USLU

22- SELAMETTİN ADINISEVER

23- SELAMİ ARPACIK

24- SERAP YURTSEVEN

25- SEVİM TURAN

26- YEŞİM USLU

27- AHMET ARPACIK

28- ABDULLAH ARPACIK

29- BERFİN ARPACIK

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : T.C. ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/80 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.

a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.

c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.

e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 14/05/2026 günü saat 11:45'ten itibaren Silivri2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur.

