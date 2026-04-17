SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/80 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi
ADA NO : 4309
PARSEL NO : 1 parsel (ifrazen 13 parsel)
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYÇA KARACA
2- AYŞE ARPACIK
3- BAVER ORUÇ
4- BETÜL ÖZKAYA
5- BÜNYAMİN ARPACIK
6- CEMİLE AKIN
7- CEYDA GÜLER
8- ERCAN SERÇE
9- FATİH ORAN
10- HÜSEYİN DÖNGEL
11- İBRAHİM HALİL KAYMAK
12- LEVENT DURAN
13- MELİKE YÜCEL
14- MERVE POLAT
15- MURAT AKFINDIK
16- NESLİHAN SOYUPEK
17- OZAN USLU
18- ÖMER YAĞMUR
19- ÖZNUR ARPACIK
20- RUKİYA BOZTAŞ
21- SALİM USLU
22- SELAMETTİN ADINISEVER
23- SELAMİ ARPACIK
24- SERAP YURTSEVEN
25- SEVİM TURAN
26- YEŞİM USLU
27- AHMET ARPACIK
28- ABDULLAH ARPACIK
29- BERFİN ARPACIK
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : T.C. ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/80 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.
a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.
e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 14/05/2026 günü saat 11:45'ten itibaren Silivri2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02449441