Olay, saat 13.15 sıralarında Silivri açıklarında meydana geldi. Denizde bir ceset bulunduğu yönündeki ihbar üzerine Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, sudaki cesedi alarak Silivri Limanı’na getirdi. KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede, uzun süre deniz suyunda kalmaya bağlı olarak tahriş ve bozulmalar meydana geldiği belirlendi. Bu nedenle cesedin kimliğine ilişkin olay yerinde herhangi bir tespit yapılamadı. Ceset, kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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