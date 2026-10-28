Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 Eylül’de Alsu ile Tuğberk İmamoğlu isimli gemilerin çarpışması sonucu 10 kişilik mürettebatı bulunan gemi battı.

Bölgede sürdürülen çalışmalar sırasında denizde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedine ulaşıldı. Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, arama kurtarma faaliyetleri sırasında bulunan cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının henüz belirlenmediği bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında olay bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cansız bedenine daha ulaşılmıştır. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla yapılacak ölü muayene işlemine müteakip Adli Tıp Kurumuna sevk edilecektir.”

Başsavcılık, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Bulunan cesedin kimliği ve gemide kaybolan mürettebattan biri olup olmadığı, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.