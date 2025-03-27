CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 1920 yılında Atatürk ve silah arkadaşları için Padişah Vahdettin ile Damat Ferit tarafından çıkarılan idam fermanını Meclis kürsüsünden gösterdi. Akdoğan “Silivri cezaevi bundan sonra sadece bir cezaevi değil, müstakbel cumhurbaşkanının çalışma ofisidir” dedi.

Akdoğan şunları söyledi: “Bu metin Gazi Mustafa Kemal Atatürk 39 yaşındayken, tahtta bulunan Vahdettin ve iktidar sahibi Damat Ferit tarafından yayınlanmıştır. Osmanlıca bu metinde, ‘Kuva-yi Milliyeciler isyancıdır. Hareketleri fitne ve fesat hareketidir’ der. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının idamı ve mallarına el konulması istenir. ‘Katli vaciptir’ denir.

‘KİMSE HATIRLAMIYOR’

Bu ferman yayınlandıktan 12 gün sonra Atatürk Ankara’da bugünkü Meclis’i kurmuştur. İktidar sahipleri ise Nemrud Mustafa Paşa’ya onu yargılatmış ama halkın gücünü arkasına alan Mustafa Kemal ülkeyi kurmuştur. Kimse Nemrud Mustafa Paşa’yı, o mahkemedekileri hatırlamıyor.”