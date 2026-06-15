Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; Silivri Belediyesi'ne 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma', 'rüşvet alma-verme', 'irtikâp' iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı.
Silivri Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan isimlerin adliyedeki savcılık ifadeleri sona erdi.
Belediye başkanı Bora Balcıoğlu dahil 11 kişi tutukluluğa sevk edildi. 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı talep edildi.
Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre,
- Bora Balcıoğlu suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
- Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adam Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz: suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet alma/aracılık etme
- Yavuz Dirik suç işlemek amacıyla örgüte üye olma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama
- Adem Kalaba ve Nihat Nail Sarayönü rüşvet verme suçlamasından tutuklamaya sevk edildi.