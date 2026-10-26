SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Madde 1- Mülkiyeti ve Tasarrufu Silivri Belediyesi’ne ait olan ve aşağıdaki listede bilgileri bulunan 39 (Otuzdokuz) adet taşınmazın ayrı ayrı İhalesi yapılmak koşuluyla Kiralama işi 05.11.2026 Perşembe günü saat: 09.00’da başlayarak ve tabloda belirtilen sırayla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aylık ve yıllık muhammen bedel üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Bina Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince aşağıdaki şartlarda 3 (Üç), 5 (Beş) ve 10 (On) yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.
Madde 2- Kira süresi, sözleşmenin İdarece tasdik edilmesinden sonra başlayacak olup 3 (Üç), 5 (Beş) ve 10 (On) yıldır.
Madde 3- Geçici Teminat 3 (Üç), 5 (Beş) ve 10 (On) yıllık muhammen kira bedeli üzerinden alınır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun EK MADDE-1 gereği Oranı %3 ile %30 arasında olup, liste de gösterilmiştir.
Madde 4- Kesin Teminat, ihale ile belirlenen aylık, yıllık kira bedelleri üzerinden, 3 (Üç), 5 (Beş) ve 10 (On) yıllık olarak, % 6 oranında alınacaktır.
Madde 5- Listenin 36. Sırasındaki Minibüs durak yeri ihalesine girecek olanlardan, BL300 Selimpaşa- Klasis hat Çalışma Ruhsatı istenecektir
|SIRA NO
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|KAPI NO
|M2
|SÖZLEŞME SÜRESİ (YIL)
|ÖDEME TİPİ (Aylık Yıllık)
|FAALİYET KONUSU
|MUHAMMEN BEDEL
|KDV
|GEÇİCİ TEMİNAT
|SAAT
|1
|AKÖREN
|3229
|1
|106/A
|61,63
|3 YIL
|AYLIK
|KAHVEHANE
|₺ 10.000,00
|-
|₺108.000,00
|09:00
|
2
|
ALİBEY
|
5729
|
30
|5 NOLU BAĞIMSIZ 2/1E
|
86,31
|
10 YIL
|
AYLIK
|
DÜKKAN
|
₺ 40.000,00
|
-
|
₺ 144.000,00
|
09:10
|3
|BEKİRLİ
|122
|12
|2/1
|72,00
|3 YIL
|AYLIK
|MESKEN
|₺ 10.000,00
|-
|₺10.800,00
|09:20
|4
|
BÜYÜKKILIÇLI
|
4547
|
1
|
-
|
12.800,00
|
5 YIL
|
YILLIK
|TARLA (TIBBİ AROMATİK BİTKİ)
|
₺ 32.000,00
|
-
|
₺ 4.800,00
|09:30
|
5
|
BÜYÜKKILIÇLI
|
4532
|
5
|
-
|
3.885,00
|
5 YIL
|
YILLIK
|TARLA (TIBBİ AROMATİK BİTKİ)
|
₺ 9.712,00
|
-
|
₺ 1.456,80
|
09:40
|6
|
BÜYÜKKILIÇLI
|
4547
|
38
|
-
|
10.640,00
|
5 YIL
|
YILLIK
|TARLA (TIBBİ AROMATİK BİTKİ)
|
₺ 26.600,00
|
-
|
₺ 3.990,00
|
09:50
|7
|BÜYÜKSİNEKLİ
|4360
|1
|230/A
|65,00
|3 YIL
|AYLIK
|KAHVEHANE
|₺ 10.000,00
|-
|₺ 108.000,00
|10:00
|8
|ÇELTİK
|159
|11
|23/E
|225,00
|3 YIL
|AYLIK
|KAHVEHANE
|₺ 20.000,00
|-
|₺ 216.000,00
|10:10
|9
|ÇELTİK
|159
|11
|23/C3
|12,00
|3 YIL
|AYLIK
|DÜKKAN
|₺ 3.000,00
|-
|₺ 3.240,00
|10:20
|10
|ÇELTİK
|159
|11
|23/C4
|12,00
|3 YIL
|AYLIK
|DÜKKAN
|₺ 3.000,00
|-
|₺ 3.240,00
|10:30
|
11
|
ÇELTİK
|
157
|
12
|
6
|
147,48
|
3 YIL
|
AYLIK
|DEMİRCİ DÜKKANI
|
₺ 22.000,00
|
KDV
|
₺ 23.760,00
|
10:40
|12
|ÇELTİK
|191
|96
|-
|3.450,00
|3 YIL
|YILLIK
|TARLA
|₺ 8.625,00
|-
|₺ 776,25
|10:50
|
13
|
FEVZİPAŞA
|
6541
|2 PARSEL DOĞUSU
|
-
|
3,5
|
3 YIL
|
YILLIK
|
ATM YERİ
|
₺140.000,00
|
-
|
₺ 12.600,00
|
11:00
|14
|FEVZİPAŞA
|6563
|1
|31/B
|15,54
|3 YIL
|AYLIK
|DÜKKAN
|₺4.000,00
|-
|₺ 4.320,00
|11:10
|15
|FEVZİPAŞA
|6563
|1
|31/C
|13,76
|3 YIL
|AYLIK
|BERBER DÜKKANI
|₺4.000,00
|KDV
|₺ 4.320,00
|11:20
|16
|FEVZİPAŞA
|6563
|1
|31/E
|133,00
|3 YIL
|AYLIK
|LOKANTADÜKKANI
|₺18.000,00
|KDV
|₺ 19.440,00
|11:30
|17
|FEVZİPAŞA
|6563
|1
|29/A
|91,00
|3 YIL
|AYLIK
|KAHVEHANE
|₺ 12.000,00
|-
|₺ 129.600,00
|11:40
|18
|KADIKÖY
|7189
|4
|69/1
|20,97
|3 YIL
|AYLIK
|DÜKKAN
|₺3.000,00
|-
|₺ 3.240,00
|11:50
|19
|KADIKÖY
|7189
|4
|69/B
|40,00
|3 YIL
|AYLIK
|DÜKKAN
|₺4.000,00
|-
|₺ 4.320,00
|12:00
|20
|KADIKÖY
|7189
|4
|69/C
|25,00
|3 YIL
|AYLIK
|DÜKKAN
|₺3.000,00
|-
|₺ 3.240,00
|12:10
|21
|KAVAKLI
|5545
|1
|1
|91,53
|3 YIL
|AYLIK
|KAHVEHANE
|₺20.000,00
|-
|₺216.000,00
|12:20
|
22
|
MİMARSİNAN
|
772
|5 PARSEL DOĞUSU
|
23/1
|
5,00
|
3 YIL
|
YILLIK
|
ATM YERİ
|
₺140.000,00
|
-
|
₺12.600,00
|12:30
|23
|PİRİ MEHMET PAŞA
|5436
|19
|1/A
|25,50
|3 YIL
|AYLIK
|DEPOLU DÜKKAN
|₺ 60.000,00
|-
|₺ 64.800,00
|12:40
|24
|PİRİ MEHMET PAŞA
|5481
|3
|-
|40,00
|3 YIL
|AYLIK
|WC
|₺ 15.000,00
|-
|₺ 162.000,00
|12:50
|25
|SANCAKTEPE
|262
|27
|68/A-B
|32,00
|3 YIL
|AYLIK
|KANTAR
|₺ 10.000,00
|KDV
|₺ 10.800,00
|13:00
|26
|SELİMPAŞA
|6563
|1
|1(26/AC)
|24,44
|3 YIL
|AYLIK
|BALIKÇI DÜKKANI
|₺15.000,00
|KDV
|₺ 162.000,00
|13:10
|27
|SELİMPAŞA
|6563
|1
|3(26/AA)
|24,44
|3 YIL
|AYLIK
|LOKANTA DÜKKANI
|₺ 15.000,00
|KDV
|₺ 162.000,00
|13:20
|
28
|SELİMPAŞA
|6563
|1
|4(26/Z)
|24,44
|3 YIL
|AYLIK
|LOKANTA DÜKKANI
|₺ 15.000,00
|KDV
|₺ 162.000,00
|13:30
|29
|SELİMPAŞA
|6563
|1
|9(26/S)
|24,44
|3 YIL
|AYLIK
|DÜKKAN
|₺ 15.000,00
|-
|₺ 16.200,00
|13:40
|30
|SELİMPAŞA
|6563
|1
|10(26/R)
|12,68
|3 YIL
|AYLIK
|DÜKKAN
|₺5.000,00
|*
|₺ 5.400,00
|13:50
|31
|SELİMPAŞA
|6563
|1
|12(26/O)
|24,44
|3 YIL
|AYLIK
|DÜKKAN
|₺ 15.000,00
|-
|₺ 16.200,00
|
14:00
|32
|SELİMPAŞA
|6563
|1
|17(26/J)
|12,68
|3 YIL
|AYLIK
|DÜKKAN
|₺5.000,00
|*
|₺ 5.400,00
|14:10
|33
|SELİMPAŞA
|6563
|1
|24(26/C)
|24,44
|3 YIL
|AYLIK
|DÜKKAN
|₺ 15.000,00
|-
|₺ 162.000,00
|14:20
|34
|SELİMPAŞA
|6563
|1
|25(26/B)
|24,44
|3 YIL
|AYLIK
|DÜKKAN
|₺ 15.000,00
|-
|₺ 162.000,00
|14:30
|35
|SELİMPAŞA
|6563
|1
|25(26/A)
|24,44
|3 YIL
|AYLIK
|DÜKKAN
|₺ 15.000,00
|-
|₺ 162.000,00
|14:40
|
36
|
SELİMPAŞA
|
973
|2 PARSEL KUZEYİ
|
11
|
25,00
|
3 YIL
|
AYLIK
|MİNİBÜS DURAK YERİ
|
₺ 2.500,00
|
-
|
₺ 2.700,00
|
14:50
|37
|SEYMEN
|158
|9
|4/E
|29,81
|3 YIL
|AYLIK
|DÜKKAN
|₺3.000,00
|-
|₺3.240,00
|15.00
|38
|SEYMEN
|160
|7
|36/D
|34,58
|3 YIL
|AYLIK
|DÜKKAN
|₺6.000,00
|-
|₺6.480,00
|15:10
|
39
|
YENİ MAHALLE
|
AHMET GÜRSOY SOKAK
|ÇİFÇİ SOKAK ARASI PARK ALANI
|
1
|
15,00
|
3 YIL
|
AYLIK
|
BÜFE
|
₺25.000,00
|
KDV
|
₺270.000,00
|
15:20
Madde 7- İhaleye Katılım İçin Gerekli Evraklar Ve Şartları;
a) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin Dekont.
b) Her sayfasına ‚‘‘okudum ve anladım“ yazılarak imzalanmış şartname ve şartname bedelinin ( 2.000,00TL) yatırıldığına dair makbuz.
c) Silivri Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,
d) Kiralanan taşınmazların yerini bildiğini ve gördüğüne dair imzalı dilekçe,
e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.
f) Listenin 36. Sırasındaki Minibüs durak yeri ihalesine girecek olanlardan, BL300 Selimpaşa- Klasis hat Çalışma Ruhsatı istenecektir
Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin, a,b,c,d,e, f, maddelerine ek olarak;
g) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ikametgah belgesi, (Onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış olmalı)
h) Aslını görmek şartıyla T.C Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı sureti, (Nüfus Kayıt Örneği e-devlet üzerinden alınmış olmalı)
ı) Noter onaylı Imza Beyannamesi,
i) Vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten katılanın noter onaylı Imza Sirküleri,
Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin, a,b,c,d,e,f maddelerine ek olarak;
j) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’nda veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı tarihten 3 (Üç) ay önce alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin faliyet belgesi,
k) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Gerekli evrakların asıllarını göstermek şartıyla evrakların fotokopileri yeterli olacaktır
Madde 8- İstekliler İhale Şartnamesini, 2.000,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.
Madde 9- İhaleye katılmak isteyenler istenilen belgeleri 04.11.2026 Çarşamba Günü mesai saati bitene kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
Madde 10- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatları bütçeye irat kaydedilecek olup, yapılacak olan ihalelerde ihale yasaklısı sayılacaktır.
Madde 11- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde Belediye Encümeni yetkili ve serbesttir.
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın no ILN02576440