SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ L A N

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Mülkiyeti ve Tasarrufu Silivri Belediyesi’ne ait olan ve aşağıdaki listede bilgileri bulunan 39 (Otuzdokuz) adet taşınmazın ayrı ayrı İhalesi yapılmak koşuluyla Kiralama işi 05.11.2026 Perşembe günü saat: 09.00’da başlayarak ve tabloda belirtilen sırayla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aylık ve yıllık muhammen bedel üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Bina Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince aşağıdaki şartlarda 3 (Üç), 5 (Beş) ve 10 (On) yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

Madde 2- Kira süresi, sözleşmenin İdarece tasdik edilmesinden sonra başlayacak olup 3 (Üç), 5 (Beş) ve 10 (On) yıldır.

Madde 3- Geçici Teminat 3 (Üç), 5 (Beş) ve 10 (On) yıllık muhammen kira bedeli üzerinden alınır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun EK MADDE-1 gereği Oranı %3 ile %30 arasında olup, liste de gösterilmiştir.

Madde 4- Kesin Teminat, ihale ile belirlenen aylık, yıllık kira bedelleri üzerinden, 3 (Üç), 5 (Beş) ve 10 (On) yıllık olarak, % 6 oranında alınacaktır.

Madde 5- Listenin 36. Sırasındaki Minibüs durak yeri ihalesine girecek olanlardan, BL300 Selimpaşa- Klasis hat Çalışma Ruhsatı istenecektir

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL KAPI NO M2 SÖZLEŞME SÜRESİ (YIL) ÖDEME TİPİ (Aylık Yıllık) FAALİYET KONUSU MUHAMMEN BEDEL KDV GEÇİCİ TEMİNAT SAAT 1 AKÖREN 3229 1 106/A 61,63 3 YIL AYLIK KAHVEHANE ₺ 10.000,00

- ₺108.000,00

09:00

2

ALİBEY

5729

30 5 NOLU BAĞIMSIZ 2/1E

86,31

10 YIL

AYLIK

DÜKKAN

₺ 40.000,00



-

₺ 144.000,00



09:10 3 BEKİRLİ 122 12 2/1 72,00 3 YIL AYLIK MESKEN ₺ 10.000,00

- ₺10.800,00

09:20 4

BÜYÜKKILIÇLI

4547

1

-

12.800,00

5 YIL

YILLIK TARLA (TIBBİ AROMATİK BİTKİ)

₺ 32.000,00



-

₺ 4.800,00

09:30

5

BÜYÜKKILIÇLI

4532

5

-

3.885,00

5 YIL

YILLIK TARLA (TIBBİ AROMATİK BİTKİ)

₺ 9.712,00



-

₺ 1.456,80



09:40 6

BÜYÜKKILIÇLI

4547

38

-

10.640,00

5 YIL

YILLIK TARLA (TIBBİ AROMATİK BİTKİ)

₺ 26.600,00



-

₺ 3.990,00



09:50 7 BÜYÜKSİNEKLİ 4360 1 230/A 65,00 3 YIL AYLIK KAHVEHANE ₺ 10.000,00

- ₺ 108.000,00

10:00 8 ÇELTİK 159 11 23/E 225,00 3 YIL AYLIK KAHVEHANE ₺ 20.000,00

- ₺ 216.000,00

10:10 9 ÇELTİK 159 11 23/C3 12,00 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺ 3.000,00

- ₺ 3.240,00

10:20 10 ÇELTİK 159 11 23/C4 12,00 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺ 3.000,00

- ₺ 3.240,00

10:30

11

ÇELTİK

157

12

6

147,48

3 YIL

AYLIK DEMİRCİ DÜKKANI

₺ 22.000,00



KDV

₺ 23.760,00



10:40 12 ÇELTİK 191 96 - 3.450,00 3 YIL YILLIK TARLA ₺ 8.625,00

- ₺ 776,25

10:50



13



FEVZİPAŞA



6541 2 PARSEL DOĞUSU



-



3,5



3 YIL



YILLIK



ATM YERİ



₺140.000,00





-



₺ 12.600,00





11:00 14 FEVZİPAŞA 6563 1 31/B 15,54 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺4.000,00

- ₺ 4.320,00

11:10 15 FEVZİPAŞA 6563 1 31/C 13,76 3 YIL AYLIK BERBER DÜKKANI ₺4.000,00

KDV ₺ 4.320,00

11:20 16 FEVZİPAŞA 6563 1 31/E 133,00 3 YIL AYLIK LOKANTADÜKKANI ₺18.000,00

KDV ₺ 19.440,00

11:30 17 FEVZİPAŞA 6563 1 29/A 91,00 3 YIL AYLIK KAHVEHANE ₺ 12.000,00

- ₺ 129.600,00

11:40 18 KADIKÖY 7189 4 69/1 20,97 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺3.000,00

- ₺ 3.240,00

11:50 19 KADIKÖY 7189 4 69/B 40,00 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺4.000,00

- ₺ 4.320,00

12:00 20 KADIKÖY 7189 4 69/C 25,00 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺3.000,00

- ₺ 3.240,00

12:10 21 KAVAKLI 5545 1 1 91,53 3 YIL AYLIK KAHVEHANE ₺20.000,00 - ₺216.000,00 12:20



22



MİMARSİNAN



772 5 PARSEL DOĞUSU



23/1



5,00



3 YIL



YILLIK



ATM YERİ



₺140.000,00





-



₺12.600,00

12:30 23 PİRİ MEHMET PAŞA 5436 19 1/A 25,50 3 YIL AYLIK DEPOLU DÜKKAN ₺ 60.000,00

- ₺ 64.800,00

12:40 24 PİRİ MEHMET PAŞA 5481 3 - 40,00 3 YIL AYLIK WC ₺ 15.000,00

- ₺ 162.000,00

12:50 25 SANCAKTEPE 262 27 68/A-B 32,00 3 YIL AYLIK KANTAR ₺ 10.000,00

KDV ₺ 10.800,00

13:00 26 SELİMPAŞA 6563 1 1(26/AC) 24,44 3 YIL AYLIK BALIKÇI DÜKKANI ₺15.000,00

KDV ₺ 162.000,00

13:10 27 SELİMPAŞA 6563 1 3(26/AA) 24,44 3 YIL AYLIK LOKANTA DÜKKANI ₺ 15.000,00

KDV ₺ 162.000,00

13:20

28 SELİMPAŞA 6563 1 4(26/Z) 24,44 3 YIL AYLIK LOKANTA DÜKKANI ₺ 15.000,00

KDV ₺ 162.000,00

13:30 29 SELİMPAŞA 6563 1 9(26/S) 24,44 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺ 15.000,00 - ₺ 16.200,00 13:40 30 SELİMPAŞA 6563 1 10(26/R) 12,68 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺5.000,00 * ₺ 5.400,00

13:50 31 SELİMPAŞA 6563 1 12(26/O) 24,44 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺ 15.000,00

- ₺ 16.200,00



14:00 32 SELİMPAŞA 6563 1 17(26/J) 12,68 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺5.000,00 * ₺ 5.400,00

14:10 33 SELİMPAŞA 6563 1 24(26/C) 24,44 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺ 15.000,00

- ₺ 162.000,00

14:20 34 SELİMPAŞA 6563 1 25(26/B) 24,44 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺ 15.000,00

- ₺ 162.000,00

14:30 35 SELİMPAŞA 6563 1 25(26/A) 24,44 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺ 15.000,00

- ₺ 162.000,00

14:40

36

SELİMPAŞA

973 2 PARSEL KUZEYİ

11

25,00

3 YIL

AYLIK MİNİBÜS DURAK YERİ

₺ 2.500,00



-

₺ 2.700,00



14:50 37 SEYMEN 158 9 4/E 29,81 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺3.000,00

- ₺3.240,00

15.00 38 SEYMEN 160 7 36/D 34,58 3 YIL AYLIK DÜKKAN ₺6.000,00

- ₺6.480,00

15:10



39

YENİ MAHALLE

AHMET GÜRSOY SOKAK ÇİFÇİ SOKAK ARASI PARK ALANI



1



15,00



3 YIL



AYLIK



BÜFE



₺25.000,00



KDV



₺270.000,00



15:20

Madde 7- İhaleye Katılım İçin Gerekli Evraklar Ve Şartları;

a) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin Dekont.

b) Her sayfasına ‚‘‘okudum ve anladım“ yazılarak imzalanmış şartname ve şartname bedelinin ( 2.000,00TL) yatırıldığına dair makbuz.

c) Silivri Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,

d) Kiralanan taşınmazların yerini bildiğini ve gördüğüne dair imzalı dilekçe,

e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.

f) Listenin 36. Sırasındaki Minibüs durak yeri ihalesine girecek olanlardan, BL300 Selimpaşa- Klasis hat Çalışma Ruhsatı istenecektir



Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin, a,b,c,d,e, f, maddelerine ek olarak;

g) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ikametgah belgesi, (Onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış olmalı)

h) Aslını görmek şartıyla T.C Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı sureti, (Nüfus Kayıt Örneği e-devlet üzerinden alınmış olmalı)

ı) Noter onaylı Imza Beyannamesi,

i) Vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten katılanın noter onaylı Imza Sirküleri,



Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin, a,b,c,d,e,f maddelerine ek olarak;

j) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’nda veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı tarihten 3 (Üç) ay önce alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin faliyet belgesi,

k) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Gerekli evrakların asıllarını göstermek şartıyla evrakların fotokopileri yeterli olacaktır

Madde 8- İstekliler İhale Şartnamesini, 2.000,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.

Madde 9- İhaleye katılmak isteyenler istenilen belgeleri 04.11.2026 Çarşamba Günü mesai saati bitene kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

Madde 10- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatları bütçeye irat kaydedilecek olup, yapılacak olan ihalelerde ihale yasaklısı sayılacaktır.

Madde 11- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde Belediye Encümeni yetkili ve serbesttir.

İLAN OLUNUR.



#ilangovtr Basın no ILN02576440