Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yürütülen adli süreçlerin ardından yeni başkanvekilini belirlemek üzere meclis üyeleri sandık başına gitti.
Silivri İlçe Belediye Meclisi saat 10.00'da toplanarak oylama işlemine başladı. Yeni başkanvekilini belirleyecek olan oylamada, meclis üyelerinin parti dağılımı kritik bir önem taşıyor.
CHP açık bir farkla çoğunluğu elinde bulunduruyor. Cumhur İttifakı (MHP ve AKP) üyeleri ise meclisteki en büyük ikinci grubu oluşturuyor.
İLK TUR SONUÇLARI
Silivri Belediyesi'nde ilk tur sonuçları belli oldu. 25 kişinin oy kullandığı seçimde CHP'nin adayı Ekici 20 oy aldı. Seçimde 5 oy boş kullanıldı.