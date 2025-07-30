İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce'nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün de Silivri Cezaevi'nde bugün evleniyor. Çiftin nikah şahitleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Tahsin Ocaklı olacak. Dilek İmamoğlu'nun şahit olma talebine izin verilmedi.

Keleş, "Biz bugün sadece bir nikah kıymıyoruz, Silivri'nin duvarlarının, tel örgülerinin umudu, sevgiyi, aşkı yenemeyeceğini gösteriyoruz. DGM'leri dahi görmüş bir avukatım. Hiçbir dönem bu kadar hukuka aykırılığın, hak ihlallerinin yaşandığı bir dönem yaşamadık. Biz adaletsizliğe alışmayacağız. Yan yana, omuz omuza, inançla, gururla, aileler hep birlikte dimdik ayaktayız" dedi.

G Ü RKAN AKG Ü N B Ö YLE DUYURMU Ş TU

Akgün, "Biz evleniyoruz! Sizleri nikah törenimize davet edemiyoruz, şartlar malum. Ama dışarıda buluşmak, sarılmak, sevinmek, eğlenmek serbest. Aslında tüm bu başımıza gelenler olmasaydı, 26 Temmuz’da, evet tam da bugün düğünümüzü yapmaya karar vermiştik ve sizlere de haber vermek üzereydik ki... Hayat işte! Yapılan planlar bazen gerçekleşmeyebiliyor." ifadesini kullanmıştı.

Akgün şunları kaydetmişti:

Biz de; düşündük, taşındık. “Kaldığımız yerden devam!” dedik. Öyle ya; hayat akıyor, aşk beklemez. Yaşıyorsak hâlâ; Ve birbirimizi; tertemiz, koşulsuz, uçsuz ve bucaksız seviyorsak -ki öyle Ne duvarlar, ne demir kapı, kör pencere engel olabilir bize..

30 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde, izin başvurularımız da olumlu neticelenirse şayet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Sayın Dilek Kaya İmamoğlu’nun şahitliklerinde, ailelerimizin katılımıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan’ın kıyacağı nikah törenimizi Silivri’de gerçekleştireceğiz.

Umudumuz hiç sönmedi, sönmeyecek de. Hep birlikte horon oynayıp, halaylar çekeceğimiz, bağıra çağıra şarkılar söyleyeceğimiz özgür günlerde buluşacak; daha nice düğün, dernekler kuracağız. Şimdilik böyle...