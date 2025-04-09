EĞİTİM-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, beraberindeki sendika üyeleriyle birlikte tutuklu öğrenciler için Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi önünde açıklama yaptı. Özbay, şunları söyledi: “İçerideki durum nedir diye sorduğumuzda çocuklar diyor ki, ‘Herkes öksürüyor’.
Bir salgın şüphesinden bahsediyorlar ve bununla ilgili talepte bulunuyorlar. Yalnızca aralarından 3-4 çocuğumuz seçiliyor. Revirde kontrol yapılıyor. ‘Bir şey yok’ diye tekrar geri gönderiliyor. Gençler derhal serbest bırakılmalı, eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmeliler.”
EĞİTİM-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, beraberindeki sendika üyeleriyle birlikte tutuklu öğrenciler için Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi önünde açıklama yaptı. Özbay, şunları söyledi: “İçerideki durum nedir diye sorduğumuzda çocuklar diyor ki, ‘Herkes öksürüyor’.