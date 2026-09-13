İstanbul Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde 2 Eylül günü meydana gelen deniz faciasında, Kocaeli’den Aliağa’ya seyreden Türk bayraklı "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye gitmekte olan "Tuğberk İmamoğlu" adlı ticari gemi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemi kısa sürede sulara gömüldü.

10 MÜRETTEBATTAN 12 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Gemide bulunan 10 mürettebata ulaşılamaması üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı unsurların katılımıyla yürütülen çalışmalar, 12’nci gününde de aralıksız devam ediyor.

ENKAZ 4'ÜNCÜ GÜNDE TESPİT EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG Akın gemisi, bünyesindeki gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı robotu (ROV) ile yürüttüğü dip tarama faaliyetlerinde kazanın 4’üncü gününde batan geminin enkaz yerini tam olarak tespit etti. Enkaz konumunun belirlenmesinin ardından su altı ve su üstü arama faaliyetleri bu noktada yoğunlaştırıldı.

AİLELERİN SAHİLDEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kayıp 10 denizcinin yakınları, Silivri Sahili'nde kendileri için özel olarak oluşturulan irtibat noktasında gelecek umutlu bir haberi bekliyor. Ailelerin, arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülen anlık gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgilendirildiği bildirildi.