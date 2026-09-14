Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında, 2 Eylül günü Kocaeli’den Aliağa’ya seyreden "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemi yaklaşık 18 mil açıkta çarpıştı. Kazanın ardından sulara gömülen "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebatı arama çalışmaları 13'üncü gününe girdi.

ARAMA-KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca yürütülen arama-kurtarma operasyonu havadan ve denizden koordineli bir şekilde yürütülüyor. Ekipler kaza sahasındaki arama tarama faaliyetlerini 24 saat esasına göre sürdürüyor.

TCG AKIN ENKAZ BÖLGESİNDE DALIŞLARI SÜRDÜRÜYOR

Kazanın 4'üncü gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) desteğiyle batan geminin enkaz yeri tam olarak tespit edilmişti. Ekipler, enkazın belirlendiği noktada su altı dalışları ve tarama faaliyetlerine ağırlık vermiş durumda.

AİLELERİN KRİZ MERKEZİNDEKİ ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Silivri Sahili'nde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda kurulan kriz merkezinde bir araya gelen kayıp denizcilerin yakınları ise umutlu haberlerin gelmesini bekliyor. Ailelerin kriz merkezinde ekipler tarafından düzenli olarak bilgilendirildiği aktarıldı.