İstanbul'un Silivri ilçesinde dün bir çiftlik bahçesinde yangın meydana geldi. Çayırdere Mahallesi’nde yer alan çiftliğin bahçesindeki odunluk bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ GÜÇLÜKLE SÖNDÜRDÜ

Kısa sürede büyüyerek etrafı saran yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun bir çalışma yürüttü. Ekiplerin çabaları sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

ODUNLUK VE KULÜBE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrasında yapılan ilk incelemelerde, bahçedeki odunluğun tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Ayrıca alevlerin sirayet ettiği bahçe içerisindeki bir kulübe ve çevredeki çeşitli eşyalar da yanarak büyük hasar gördü. Polis ve itfaiye ekipleri, çiftlik bahçesinde maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş kapsamlı inceleme başlattı.