İstanbul'un Silivri ilçesinde bir eğlence mekanının çıkışında iki kadın arasında çıkan kavga, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, gece saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir eğlence kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, mekândan çıkan iki kadın arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırırken, çevrede bulunan vatandaşların ayırma girişimleri sonuç vermedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.