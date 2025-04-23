Silivri İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediyesi AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Toğan, "Bugün 6,2 şiddetinde Marmara Açıklarında Silivri'ye yakın noktada bir depreme maruz kaldık. Şu an için tüm mahallelerimizde irtibat halindeyiz. Bize şu an için intikal eden yıkık bina ve olumsuz bir durum yok. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda bu anlamda intikal eden herhangi bir olumsuz bir durum yok. Sadece vatandaşlarımızın sakin olmalarını ve sadece resmî kurumların açıklamalarını ve bildirimlerini itibar etmelerini istiyoruz. Bu özellikle belirtmek isteriz. Ayrıca gerekmedikçe trafikte aksamalar olmaması için araçlarımızı kullanmayalım. Araçlar trafiği kitlemiş durumda bu konuda hassasiyetli davranmalarını istiyoruz. Allah beterinden saklasın çok geçmiş olsun" dedi.

'BÜYÜK BİR DEPREM YAŞADIK'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ise, "Hepimize geçmiş olsun. Büyük bir deprem yaşadık. 23 Nisan çocuk bayramını kutlarken bir anda büyük bir panik yaşadık. Bütün vatandaşlarımızın sokaklara döküldüklerini gördük. Korktuk ama yapmış olduğumuz çalışmalar ve taramalar neticesinde burada devletin tüm kurumlarıyla iş birliği içerisindeyiz. Silivri'mizde 35 mahallemizin 28'sine ulaştık. Köy ve mahallerimizde herhangi bir sorun olmadığı anlaşıldı. Vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini istiyoruz. Riskli binalardan uzak durulmalı. Toplanma alanları var zaten bütün herkesi oraya davet ediyoruz. İkinci bir uyarıya kadar evlerinize girmemenizi rica ediyoruz. Yiyecek, içecek ne ihtiyacınız varsa, yaşam ihtiyaçlarınızı bizden karşılayabilirsiniz. Hepimize geçmiş olsun. Şu anda sayın kaymakamımızın da belirttiği gibi can kaybımız yok, yıkılan binamız yok. Arama, tarama çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.