CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na adalet istemiyle başlayan protesto gösterilerinden sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan gençlerin korkunç şartlarda yaşadıkları ortaya çıktı. Gazete Pencere’den Tolga Balcı’nın haberine göre, gençler avukatları vasıtasıyla yaşadıkları ağır koşulları anlattı:
HÜCRELER PİSLİK İÇİNDE
- Tuvaletler pislik içinde, içeri giremiyoruz. Sıcak su olmadığından dolayı duş alamıyoruz.
- Yataklarımız tuvaletlerin hemen yanında. Pis kokudan nefes almakta bile zorlanıyoruz.
- Koğuşlar rutubetli, tuvaletlerde ışık yok, koğuşta ısıtma tesisatı var ama çalışmıyor.
- 4 No’lu koğuşta kalan gençlerden biri yemek yemeyi reddetti, beslenemiyor. Yemekler kokuyor, bazı gençler mide bulantısından kusuyor.
- Hiçbir neden sunulmadan koğuştan alan bir genç pislik içindeki hücreye gönderildi.
- Telefonlar kesik, televizyon ve buzdolabı yok.
Yapılan itirazlar sonucu cezaevi yönetimi gençleri bulundukları koğuşlardan aldı. Hücrede kalan gençler telefonu olan geçici bir koğuşla alındı.