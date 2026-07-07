İstanbul'un Silivri ilçesi Semizkumlar Mahallesi D-100 kara yolu Edirne istikameti yan yolunda meydana gelen trafik kazasında, yol kenarına yük boşaltmaya çalışan bir hafriyat kamyonu devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YÜK BOŞALTIMI SIRASINDA DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, yan yol üzerinde seyir halinde olan 34 FBV 153 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, yol kenarına kum boşaltımı yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybetti. Hafriyat kamyonu, yükün de etkisiyle yola doğru devrildi. Kamyon kasasında bulunan kumlar yola saçılırken, sürücü kabininde sıkışan şoför kendi imkanlarıyla araçtan dışarı çıkmayı başardı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini gerçekleştirdiği yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAN YOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza ve yola dökülen kumlar nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikameti yan yolu tamamen trafiğe kapandı. Yolun kapanmasıyla birlikte bölgede uzun araç kuyrukları meydana geldi. Devrilen hafriyat kamyonunun vinç ve çekici yardımıyla yol kenarına çekilmesi, yola saçılan kumların ise temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ve jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.