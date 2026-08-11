İstanbul’un Silivri ilçesinde iki katlı halı yıkama atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerinin büyük bölümünü sararken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Alipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı halı yıkama atölyesinden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

İtfaiye ekipleri, atölyeyi saran yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, iki katlı iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.