İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 46’sı tutuklu 436 sanıklı İBB davasında, gizli tanıklar beyanları duruşmadaki ifadelerle yeniden gündeme geldi.

Dosyada 21 gizli tanığın bulunduğu belirtilirken, bunlardan yalnızca 4’ünün mahkemede dinlenmesinin talep edildiği, 17 gizli tanığın ise duruşmaya çağrılmadığı kaydedildi.

İFADELERİ ÇELİŞTİ

Mahkemeye SEGBİS aracılığıyla bağlanan gizli tanıklardan Gürgen’in ifadeleri, soruşturma aşamasındaki anlatımlarıyla çelişti. Savcılıkta kesin ifadelerle aktardığı iddialara ilişkin mahkemede konuşan Gürgen, “Şahit olduğum ya da bizzat gördüğüm bir durum yok. Konuşulanlar öyleydi, hatırlamıyorum” dedi.

Dosyanın önemli gizli tanıklarından İlke duruşmada dinlenemedi. İddianamede 61 kez atıf yapılan İlke’nin, daha önceki gizli tanık Meşe’nin yerine dosyaya dahil edildiği belirtildi. Ek klasörlerde İlke’nin “Gizli tanıklık yapmak istemiyorum, tedbirlerimi kaldırın” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

DURUŞMAYA GELMEDİ

Mahkeme başkanının, İlke’nin duruşmaya gelmesi halinde isterse kimliğinin açıklanabileceğini söylediği belirtilirken, kritik öneme sahip tanık duruşmada hazır edilemedi.

Duruşmada dinlenen iki gizli tanığın beyanlarının duyum ve tahminlere dayanması, iddianameye ve tutuklama kararlarına dayanak gösterilen gizli tanık ifadelerinin nasıl değerlendirileceği, yargılamanın seyri açısından önem taşıyor.

‘Duydum tahmin yürüttüm’

Mahkemede dinlenen diğer gizli tanık Zeytin’in beyanları da dosyadaki suçlamaların dayanaklarını tartışmaya açtı. Tutuklamalara gerekçe gösterilen iddialara ilişkin konuşan gizli tanık Zeytin, bazı isimleri piyasada duyduğunu, tahmin yürüttüğünü ve aralarında bağlantı kurduğunu söyledi.

Dilek İmamoğlu, duruşmaya kardeşi Cevat Kaya ile geldi.

İMAMOĞLU BÖYLE SAVUNMA YAPTI:

Bize Bu darbe gizli tanıklarla yapıldı

602 gündür tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası’nın 109’uncu gününde şu savunmayı yaptı:

- Adalet bu salonda değil, Silivri’nin kapısında sabahtan akşama bekleyen annelerin ve eşlerin gözlerinde.

- Vatan Caddesi’nin o pis bodrumunda dört gün boyunca bu insanlar tutuldu. Bile bile, isteye isteye. Zalimliğin keyfini ve zevkini çıkara çıkara.

- Bu darbe muhtırayla yapılmadı, gizli tanıklarla yapıldı. Bu yeni versiyon.

- Gizli tanıklar, ağaç adı oldular. Geldi ikisi buraya. Mahkeme başkanı bile dayanamadı, ‘Alın götürün’ dedi. Rezalet. Kuş gördüğünü söyler bu tanıkların hepsi ‘Görmedik’ dediler.

- Bu salonda tutukluların hepsi gölgelerin sesiyle tutuklandı.

- 21’den 2’si geldi buraya. Gürgen, Zeytin. Duydum, bizzat tanık oldum. Var mı? Yok. Şimdi bu dava çökmedi mi?

Savunma sonrası savcı mütalaasında tüm sanıkların tutukluluğunun devamını talep etti.

‘Foncular içeri, başkanlar dışarı’ sloganları

İBB davasının 109’uncu gününde tutuklular salona alkışlarla girdi. Sanıkları ayakta alkışlayan izleyiciler, “Foncular içeri, başkanlar dışarı”, “Türkiye sizinle gurur duyuyor” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları attı. İzleyiciler, duruşma başlamadan önce isimleriyle sevdiklerine seslenerek az da olsa hasret giderdi. İBB Başkanı ce Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun salona gelmesiyle “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganı atıldı.

Kızının mesajıyla ağlattı

‘Bakanlığın tutukluluk kadrosuna mı alındım’

İBB davasında 600 gündür tutuklu eski banka şube müdürü Güldem Şık, kızının gönderdiği mesajı okudu.

Kızının “Artık çamaşırlar yıkansa da hep kirli. Herkes salonda toplansa da kimse evde değil artık” sözlerini aktaran ve herkesi ağlatan Şık, “Artık sözün bittiği yere gelindiğini düşünüyorum. Maddi gerçeklerin yanında vicdani gerçeklere de cevap istiyorum. Artık sakin de olamıyorum. Ben 600 gündür neden tutukluyum? Adalet Bakanlığı’nın tutukluluk diye bir bölümü açıldı da orada kadroya mı alındım? Kadrolu tutuklu olarak adalete hangi yararına hizmet ediyorum?” diye sordu.

Cansu Çifçi

‘Çocuklar cezaevini iş yerim sanıyor’

İBB davasında 20 aydır tutuklu bulunan Barış Kılıç, önce hakkında delil bulunmadığı gerekçesiyle adli kontrolle bırakıldı.

Savcının itirazıyla dört gün sonra tutuklanan Kılıç, 6 yaşındaki kızının cezaeviyle ilgili sorular sorduğunu söyledi. Çocuklarının cezaevini iş yeri sandıklarını belirten Kılıç, eşinin, 3 yaşındaki oğluma ‘baban akşam gelip alacak’ diyerek özlemini dile getirdiğini aktardı.

Avukatı Cansu Çifçi ise müvekkili aleyhine somut delil bulunmadığını, 20 aylık tutukluluğun artık infaza dönüştüğünü belirtti ve “Çoluk çocuk babasını unutacak” dedi.