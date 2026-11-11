Kaza, saat 17.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi’nde yaşandı. Caddede ilerleyen iki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola düşen sürücüler bir süre sürüklendi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde yaralandıkları belirlenen iki sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.