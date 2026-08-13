Edinilen bilgilere göre olay, Silivri Mimarsinan Mahallesi Ata Caddesi Alp Sokak’ta meydana geldi. Mahallede bulunan elektrik trafosundan henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kıvılcımlar, yerleşim yerlerinin hemen bitişiğindeki kuru otluk alana düştü. Kuru otların tutuşması ve rüzgarın sert esmesiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangının evlere doğru hızla ilerlemesi üzerine mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşayarak durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyeden Zamanında Müdahale

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, rüzgara karşı yoğun bir çaba sarf ederek alevlerin binalara sıçramasını engelledi. Ekiplerin kritik müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otluk alanda soğutma çalışmaları tamamlandı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.