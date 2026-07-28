Yangın, saat 13.30 sıralarında Değirmenköy Mahallesi Gölet Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki otluk alandan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın, yakında bulunan çiftlik evine sıçradı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelmeden önce yangına müdahale etmeye çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında çiftlik evinin çatısında ve çevrede bulunan ağaçlarda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.