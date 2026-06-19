İstanbul'un Silivri ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangın, alanın yakınında bulunan bir gecekonduya sıçradı.
İtfaiye erlerinin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'un Silivri ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangın, alanın yakınında bulunan bir gecekonduya sıçradı.
İtfaiye erlerinin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.
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