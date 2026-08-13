Silivri'de yangın, yerleşim alanlarına çok yakın bir noktada başladı ve rüzgarın yardımıyla hızla büyüdü. TEM Otoyolu mevkisindeki otluk ve ağaçlık alanda çıkan alevler, kısa sürede geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı.

BAZI EVLERİN TAHLİYE EDİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine tedbir amaçlı bazı evlerin tahliye edildiği öğrenildi. İstanbul'un farklı noktalarından çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için karada yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yangının etkisiyle TEM Otoyolu'nda Edirne ve Ankara istikametinde trafiğe kapatıldı. Bölgede araç yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.