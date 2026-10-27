İstanbul’un tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun sağlık durumuyla ilgili son açıklama YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir’den geldi. Emir, ameliyat sonrası daha anestezinin etkisi altındayken hastaneden çıkarılıp cezaevine götürülen Mutlu’nun felç riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Emir dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“400 günü aşkın bir süredir Silivri’de tutsak edilen Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu, cezaevinde üçüncü kez hastaneye kaldırılıp ikinci kez ameliyat edildi. Sol bacağında his kaybı ve kalıcı felç kalma riski var. Doktorların ‘15 gün hastanede yatmalı ve fizik tedavi görmeli’ uyarısına rağmen ameliyat masası soğumadan yeniden cezaevine gönderildi! Bu artık tutuklu yargılama değil; seçilmiş bir belediye başkanını göz göre göre felç bırakmaya varan bir düşman hukuku ve açık bir işkencedir! Hasan Mutlu derhal tahliye edilmelidir!”

TEDAVİ TALEBİ

Babasının ilk ameliyatından dört gün sonra gözaltına alındığını hatırlatan kızı Begüm Nazlı Mutlu da “Talebimiz ayrıcalık değil; babamın sağlık durumunun gerektirdiği tedavinin eksiksiz sürdürülmesi ve insan onuruna yakışır koşullarda sağlık hizmetine erişebilmesidir” diye konuştu.