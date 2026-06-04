Yaklaşık üç aydır firari olarak aranan ve hakkında 11 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Atalay Demirbaş, saklandığı Bakırköy’de emniyet güçlerinin başarılı takibi sonucunda gözaltına alındı. Hakkında 5 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Demirbaş, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

11 Ayrı Suçtan Aranıyordu

Resmi belgede sahtecilik, rüşvet, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, dolandırıcılık ve eşe karşı kasten yaralama gibi pek çok suç dosyası bulunan Demirbaş’ın, firari olduğu süre boyunca arayışı sürüyordu. "Suç makinesi" olarak nitelendirilen şahıs hakkında, Yargıtay tarafından rüşvet suçuna istinaden verilmiş bir tutuklama kararı da mevcuttu.

İftira Kumpası Boşa Çıkmıştı

Atalay Demirbaş ismi, kamuoyunda ünlü hukukçu Rezan Epözdemir’e yönelik kumpas iddialarıyla da gündeme gelmişti. Epözdemir’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen rüşvet iddialarının, Demirbaş tarafından kurgulanan bir iftira olduğu yargılama sürecinde ortaya çıkmıştı.

Dosyaya giren HTS ve baz istasyonu kayıtları, Demirbaş ile Epözdemir arasında hiçbir telefon görüşmesi olmadığını ve ikilinin hiçbir zaman bir araya gelmediğini kanıtlamıştı. Ayrıca, rüşvet pazarlığı yapıldığı iddia edilen tarihte, söz konusu şahsın zaten tutuklu bulunmadığı da belgelenmişti. Bu gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Rezan Epözdemir 14 Ocak 2026 tarihinde tahliye edilmişti.