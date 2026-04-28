Ali Can POLAT/SÖZCÜ

Ailesinden üç üye daha önemli görevlerde bulunan Ömer Fatih Sayan, birliktelik mesajı verilen satırları siyasi buldu

Avrupa’nın önemli ulaşım fuarlarından ITS European Congress dün tarihinde ilk defa İstanbul’da düzenlendi. İBB ve iştirak şirketi İsbak’ın ev sahipliğindeki fuarın açılışına, Ekrem İmamoğlu’nun mektubu damga vurdu. Salonda İmamoğlu’nun mektubu okununca Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan rahatsız oldu. Fuarın açılış konuşmasını yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan daha sonra İmamoğlu’nun mektubunu okudu. Sıra Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’a geldi.

Sayan İngilizce başladığı konuşmasına Türkçe bir ara verdi ve İmamoğlu’nun adını anmadan şunları söyledi:

"Uluslararası bir sempozyumda, henüz nihayetlenmemiş hukuki bir sürecin bu platforma siyasi yönleri ile taşınması bizleri ziyadesiyle üzdü. Mesele milletin emaneti olan kaynakların nasıl usulsüzce kullanıldığına dair süren yargılamanın devam etmesidir."

Birliktelik mesajı vermişti

Bakan yardımcısının kızdığı ve ‘siyasi yönler toplantıya taşındı’ dediği mektupta İmamoğlu demokrasi ve ortak akıl çağrısı yaptı, tutukluluğunu eleştirdi. İmamoğlu "Aranızda bulunamamaktan üzüntü duyuyorum. Ülkemiz zor bir demokrasi sınavından geçiyor ama milletimizin desteğiyle bu sorunu atlatacağız" dedi.