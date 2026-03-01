SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

SİLİVRİ

İCRA DAİRESİ

2025/1658 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1658 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Dosyasında bulunan 28.08.2025 tarihli tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi,7044 ada 2 parsel sayılı 241,04m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli bahçeli kargir apartmanvasıflı taşınmazda 10/80 arsa paylı zemin kat (4) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in tamamınınİ*** H*** Ö*** adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczinin mevcut olduğu bildirilmiştir.

İMAR DURUMU

Dosyasında bulunan Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre Selimpaşa Mahallesi 7044 ada 2 parsel sayılı taşınmaz 23.10.1992 tasdik tarihli Selimpaşa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Blok Nizam 3 kat yapılaşma koşullarında 'Yerleşik 'Konut Alanında'' kalmaktadır.

Ancak, Selimpaşa Mahallesinde bulunan 7044 ada 2 parselde arasında bulunan bölgede Uygulama Revizyon İmar Planı çalışmaları devam etmekte olup, plan onay aşamasındadır denilmiştir.

HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Silivri İlçesi, tapuda Selimpaşa Mahallesi, İzzet Gürçay Caddesinde, tapunun 7044 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı ve İzzet Gürçay Caddesinden 48 dış kapı numarası alan 241,04m2 alana sahip kat mülkiyeti tesisli Pektaş Apartmanında 10/80 arsa paylı zemin kat (4) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in tamamı niteliğindedir.

Taşınmaz mesai saatlerinde kapalı olduğundan emsal taşınmazlar ve onaylı mimari projesi tetkik edilmiştir.

Selimpaşa Merkez Mahallesi, İzzet Gürçay Caddesinden 48 dış kapı numarası alan parsel üzerinde bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda, bitişiknizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, dış cephesi sıvalı-boyalı, katlarında ikişer daireli, bina girişi 1.bodrum kattan olan ana binanın 1.kat görünümlü zemin katında yer alan (4) bağımsız bölüm numaralı daire onaylı mimari projesine göre brüt 110,00m2 alana sahip, hol, antre, salon,mutfak, üç oda, banyo-WC, WC, iki balkon mahallerinden ibarettir. Dairede pencereler PVC ve ısıcamlı,elektrik ve sıhhi tesisatları mevcuttur. Emsal dairelerde oda ve salon zeminleri parke, ıslak hacimler seramik, banyo-WC duvarları fayans kaplı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları bulunmaktadır. Ruhsat tarihi, inşaat kalitesi, arsa (sokak) rayiç değeri dikkate alınarak rapor tarihinde KDV oranı %1'dir.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almakta olup, Marmara Denizi manzaralıdır.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 241,04 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.850.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 14:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:44

25/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02433929