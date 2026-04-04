SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

SİLİVRİ

İCRA DAİRESİ

2021/1084 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1084 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : TAPU KAYDI

Dosyasında bulunan 27.01.2025 tarihli tapu kayıt örneğine göreSilivri İlçesi, Semizkumlar Mahallesi, Menzilcambaz Mevkii, 8584 ada 40 parsel sayılı 227,54m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli bahçeli dubleks ev vasıflı taşınmazda 2/4 arsa paylı (1) bağımsız bölüm numaralı "Dubleks Mesken"in tamamının H*** B*** adına kayıtlı olduğu, taşınmazın tapu kaydında dosya haczi ile takyidat mevcut olduğu bildirilmiştir.

İMAR DURUMU

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 2078659 sayılı imar durum belgesine göre Semizkumlar Mahallesi 8584 ada 40 parsel (eski Alipaşa Mahallesi 1376 parsel), 29.11.2021 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Uygulama İmar Planında Emsal:0.45, Ayrık Nizam 2 kat Konut Alanı olarak planlanmıştır denilmiştir.

HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Silivri İlçesi, Semizkumlar Mahallesi, Yalı Kent Sokakta, tapunun 8584 ada 40 parsel numarasında kayıtlı ve Yalı Kent Sokaktan 49 dış kapı numaralı 227,54m2 alana sahip kat mülkiyeti tesisli bahçeli dubleks ev vasıflı taşınmazda 2/4 arsa paylı (1) bağımsız bölüm numaralı "Dubleks Mesken" vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.

Semizkumlar Mahallesi, Yalı Kent Sokak üzerinde bulunan ve bu sokaktan 49 dış kapı numarası alan parsel üzerinde ikiz tarzda, B.A.K sistemde, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş kısmi bodrum kat+ zemin kat+ 1 normal kat+ çatı katlı, iki bağımsız bölümlü bir adet villa şeklinde yapı bulunmaktadır. Mahallinde ve onaylı mimari projesine göre 1 bağımsız bölüm numaralı dubleks mesken Yalı Kent Sokaktan 49/A dış kapı numarası almaktadır. Mahallinde yapılan tespite göre bodrum katında kiler, depo, zemin katında 40,00m2 alanlı antre-hol, giriş, salon, mutfak, banyo-WC, teras mahalleri, 1.normal katında 40,00m2 alanlı antre-hol, iki oda, banyo-WC, balkon mahalleri, çatı katında 25,00m2 alanlı antre-hol, teras, oda mahalleri bulunan taşınmazın kapalı alanları itibari ile toplam kullanım alanı 105,00m2'dir. Dairede zeminler seramik ve parke kaplı, duvarlar sıvalı ve boyalı, mutfakları sabit tezgah üstü dolap, doğrama aksamı PVC doğrama ve ısıcamlı, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, dış kapı çelik, daire iç kapıları ahşaptır.

Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, genellikle yazlık amaçlı kullanılan bölgede, civarın talep gören konut alanında kalmaktadır.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 227,54 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1394 PARSELDE İŞTİRAKİ DAİMİ TASARRUF HAKKI ŞERHİ VE AİLE KONUTUDUR ŞERHİ VARDIR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:48

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:48

Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:48

30/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

