SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

1.000.000,00

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Taşıt

06FP8873 Plakalı, 2015 Model, BMW Marka , 1K4 Tipli , A856J937 Motor No'lu , WBA1A1106FP640863 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü 100HP, Motor Hacmi 1598cm3 , Rengi Mavi ,2015 Model BMW 116İ marka Mavi (Metalik) renkli ,otomatik vitesli 5 Kişilik, aracın anahtarların olmadığı, kapıların açık olduğu, araç sunroofludur, KM'sinin okunamadığı, motor havuzu gözle kontrol edildiği, motor no görülemedi, araç çalıştırılarak şanzıman ve motorun çalışma durumuna bakılamadığı, muhtelif kısımlarında çizikler, hafif göçükler ve sürtmeler olduğu, ön camın çatlak olduğu, motorda yağ kaçakları vardır, tavanda nokta göçük vardır, ön ve arka tampon çizikler vardır, sol ön tampon sürtmeler vardır. Araç plakası ve şasi numarası ile yapılan TRAMER sorgulamalarında aracın Kasko Poliçesinden açılmış 2 adet hasar dosyasından17.467 TL, 10.724TL olmak üzere toplam 28.191 TL hasar kaydı olduğu ve Trafik Poliçesinden açılmış 2 adet hasar dosyasından2.501 TL, 4.113 TL toplam 6.614 TL hasar kaydı olduğu tespit edilmiştir. HER NE KADAR TRAMER SİSTEMDEN KONTROL EDİLDİYSEDE ALICI ŞAHISLARIN SBM'YE MESAJ YOLLAYIP DETAYLI HASAR KAYITLARINI ÖĞRENMELERİ VE ARACIN İNCELETTİRİLEREK ALINMASI TAVSİYE OLUNUR.