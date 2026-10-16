SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

SİLİVRİ

İCRA DAİRESİ

2026/1753 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1753 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, YENİ MAHALLE Mahalle/Köy, 1369 Ada, 13 Parsel, B / ZEMİN / - / 1 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın bulunduğu Abelia Evleri iki parsel üzerine inşa edilmiş toplam 9 blok, 120 bağımsız bölümlü, güvenlikli, bahçe tanzimi yapılmış, kapalı, açık otoparklıdır. B Blok (2G dış kapı numaralı) bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut, asansörlü, katlarında ikişer daire olmak üzere 10 bağımsız bölümlüdür. Taşınmaz mesai saatlerinde kapalı olduğundan emsal taşınmazlar ve onaylı mimari projesi tetkik edilmiş olup, site yönetiminden bilgi alınmıştır. B blok 10/920 arsa paylı zemin kat (1) bağımsız bölüm numaralı "Mesken" onaylı mimari projesine göre net 85,50m2, brüt 99,00m2 alanlı, antre, hol, banyo, WC, iki oda, salon, mutfak mahallerinden ibarettir. Seramik zeminli, duvarları sıvalı-boyalı, PVC doğramalı ve çift camlı, çelik kapılı taşınmaz dahilinde elektrik ve sıhhi tesisat mevcuttur. Rapor tarihi itibari ile ruhsat tarihi, sokak rayiç değeri, net kullanım alanı, inşaat kalitesi, v.b. gibi etmenler irdelendiğinde taşınmazın KDV oranının %1 olabileceği tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.

Adresi :Yenimahalle Mahallesi, Ekin Balaban Caddesinden Ayrılan Abelia Sokakta, Tapunun 1369 Ada 13 Parsel Numarasına Kayıtlı 6.011,35M2 Miktarlı Kat Mülkiyeti Tesisli Abelia Evlerinde 10/920 Arsa Paylı B Bl Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 6.011,35 m2

Arsa Payı : 10/920

İmar Durumu :Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 04.08.2026 tarih, 2478508 sayılı imar durumu belgesine göre Silivri İlçesi Yeni Mahalle Mahallesi 1369 ada 13 parsel sayılı taşınmaz 20.09.2022 tasdik tarihli Silivri Merkez Boğluca Deresi Taşkın Alanı ve Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Taşkına Maruz Alanı" sınırları içerisinde kalmakta olup, Ayrık Nizam-6 Kat, Emsal:1.40 ''Konut Alanı'' olarak yapılaşma koşulları bulunmaktadır. Ancak söz konusu taşınmaz Boğluca (Kayalı) Deresi Taşkın Alanında kalmakta olduğundan İmar Plan Notlarının ''Özel Hükümle Başlıklı'', ''İSKİ İle İlgili Hükümler'' bölümü plan notlarına göre uygulama yapılacaktır denilmiştir.

Kıymeti : 5.350.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 13:45

13/10/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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