CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan AYM Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi ortağı Naci Aydın'ın etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafı olduğu iddia edildi.

Kasaba TV'nin aktardığına göre, serbest bırakılan Naci Aydın, Adliye çıkışında vatandaşların yoğun tepkisiyle karşılandı. Aydın adliyeden ancak polis yardımıyla çıkabildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, belediye nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu iddiasıyla düzenlenen operasyonla Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Sulh Ceza Hakimliği, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü'nün tutuklanmasına karar vermişti.

8 kişinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmedilmişti.