İstanbul Silivri'de TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde saat 13.00 sıralarında iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Seyir halindeki 07 AHC 321 ve 59 MA 2176 plakalı otomobiller, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonrası araçta sıkışanlar oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü sağladı. Otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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