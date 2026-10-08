Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, aynı yönde ilerleyen otomobil ile hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle öndeki araç yoldan çıkarak takla attı. Cip ise, çarpmanın etkisiyle savrularak taklalar atıp sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay sırasında trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.