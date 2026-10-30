Marmara Denizi'nde Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp mürettebatına yönelik aramalarda bulunan cesedin kimliği belirlendi. Silivri açıklarında 28 Ekim'de ulaşılan erkek cesedinin, geminin birinci zabiti Rahmi Temel'e ait olduğu Adli Tıp Kurumu incelemesiyle tespit edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Alemdar, geminin battığı bölgede su altı görüntüleme çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında batan geminin saclarına takılı halde bulunan ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. GEMİ 2 EYLÜL'DE BATMIŞTI Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan M/T Alsu ile Tuğberk İmamoğlu isimli gemiler 2 Eylül'de çarpışmıştı. Çarpışmanın ardından 10 kişilik mürettebatı bulunan Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, kayıp mürettebatın bulunması için arama ve kurtarma çalışmaları yürütülmüştü. Kazanın ardından yapılan aramalarda, 14 Eylül'de geminin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'ın da cansız bedenine ulaşılmıştı.

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