Yangın, saat 00.00 sıralarında Silivri ilçesi Akören Mahallesi'ndeki bir şantiye alanında meydana geldi. İşçilerin kaldığı konteynerden yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere hızlıca müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak konteyner, alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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