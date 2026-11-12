İstanbul'un Silivri ilçesinde U dönüşü yapan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Piri Mehmet Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada yaya hafif yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayanın yardımına çevredeki esnaf koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.