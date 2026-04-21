SİLOPİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

T.C. SİLOPİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/952-951-953 Esas

Davalı KUMRİ SARBOGA vd. hisselerinin bulunduğu;

Şırnak İli, Silopi İlçesi, Üçağaç Köyü 111 ada 5 parsel,

Şırnak İli, Silopi İlçesi, Üçağaç Köyü 113 ada 1 parsel,

Şırnak İli, Silopi İlçesi, Başköy Köyü 330 parsel numaralı taşınmazlar Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince Mahkememizde Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşıdüzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendiremediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine lehine tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Cumhuriyeti Vakıfbank Silopi Şubesi'ne yatırılacaktır.

Duruşmanın 03/06/2026 günü saat 10:30'dan itibaren yapılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden iki hafta içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu ve duruşmayı takip etmedikleri taktirde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği davalılara 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02450648